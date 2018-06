Sorprende su Asus ZenFone 3 il nuovo aggiornamento 65 dal 21 giugno | sprint batteria

optimaitalia

: Sorprende su #AsusZenFone3 il nuovo aggiornamento 65 dal 21 giugno: sprint batteria - OptiMagazine : Sorprende su #AsusZenFone3 il nuovo aggiornamento 65 dal 21 giugno: sprint batteria -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Nemmeno il tempo di prendere atto della diffusione su larga scala dell'62, che oggi 21occorre prendere atto di unprogetto software concepito per l'3. Sto parlando del pacchetto software 65, a mio modo di vedere concepito per chi ha avuto problemi di download con la patch precedente e che, non a caso, contiene elementi sia del delche del vecchio firmware come potrete notare dal nostro approfondimento di oggi. Cerchiamo dunque di riordinare le idee una volta per tutte per il pubblico.Cosa sta succedendo in questi giorni con l'3? Come riportato pochi giorni fa su OptiMagazine, ci sono stati dapprima segnali importanti per quanto concerne il rollout dell'62, considerando il fatto che in molti hanno parlato della sua disponibilità, ma proprio questa mattina all'interno del nostro gruppo dedicato allo smartphone ...