Scherma – Spada maschile a squadre | sorriso Italia agli Europei di Novi Sad | gli azzurri

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Italia da podio nelle prove a squadre di sciabola e spada donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

Europei Scherma - Italia d'oro nel fioretto femminile. Bronzo nella spada maschile : Le azzurre , Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi, sono campionesse del Mondo in carica e difendevano il titolo continentale contro le eterne rivali russe. Grande grinta di ...

Scherma - Europei 2018 : la Russia difende il titolo nella spada maschile. Battuta la Francia : La Russia difende il titolo a squadre nella spada maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). I russi sono riusciti nell’impresa di battere in finale la Francia, campione iridata ed olimpica in carica, con il netto punteggio di 45-34, andando così a bissare l’oro conquistato lo scorso anno a Tbilisi. Sul terzo gradino del podio troviamo l’Italia, con il quartetto formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia torna sul podio nella spada! Gli azzurri travolgono la Svizzera e conquistato uno splendido bronzo : l’Italia conquista una splendida medaglia di bronzo nella spada a squadra maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli ha sconfitto la Svizzera con il netto punteggio di 45-29. Un risultato molto importante per il Bel Paese, che pur con l’assenza del campione del mondo Paolo Pizzo, riesce a tornare sul podio ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 20 giugno. ITALIA IN FINALE NEL FIORETTO! BRONZO ITALIA NELLA SPADA UOMINI! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto femminile e SPADA maschile. L’ITALIA è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale e continua ad esserci l’incubo zero vittorie. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi hanno conquistato un argento ed un BRONZO ...

Scherma - Europei 2018 : domino estone nella spada femminile - Katrina Lehis è la nuova campionessa. Azzurre fuori agli ottavi : L’Estonia fa tripletta nella spada femminile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). La 23enne Katrina Lehis conquista a sorpresa la medaglia d’oro, battendo in finale la veterana Kristina Kuusk all’ultima stoccata (15-14) al termine di un assalto molto spettacolare. Completa la festa estone Julia Beljajeva, che conquista il secondo bronzo consecutivo. Terzo gradino del podio anche per la russa Violetta ...

Scherma - Europei 2018 : spada femminile - che disfatta! Azzurre tutte eliminate prima dei quarti di finale : Non inizia bene per l’Italia la terza giornata degli Europei di Novi Sad. Nella prova della spada femminile tutte le Azzurre sono state eliminate alle porte dei quarti di finale e hanno detto addio ai sogni di medaglia. Le migliori sono state Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, entrambe eliminate negli ottavi di finale. Sicuramente sfortunata la siciliana che si è trovata in una parte di tabellone davvero insidiosa. Infatti, dopo aver vinto ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola - Fiamingo e Navarria ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

Scherma - Europei 2018 : Gabriele Cimini si ferma ai piedi del podio nella spada. Marco Fichera e Andrea Santarelli eliminati agli ottavi : Non arrivano medaglie per l’Italia nella spada maschile individuale agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il migliore azzurro è stato Gabriele Cimini che si è fermato ai quarti di finale. Le speranze italiane in questa seconda giornata saranno quindi tutte riposte sul fioretto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino di tutti gli italiani in pedana. Partiamo proprio da Cimini, che è stato autore ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 17 giugno. Gli azzurri avanti nella spada - le fiorettiste alle prese con le eliminatorie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. ...

