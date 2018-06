Migranti - Salvini : Conte andrà a Bruxelles - o regole cambiano o diciamo no : Roma, 21 giu. , askanews, Il premier Giusepope Conte 'andrà a domenica Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles: o c'è proposta utile a difendere i confini e la sicurezza e i diritti dei rifugiati ...

Salvini : Conte a Bruxelles andrà - ma cambiano regole o diciamo no : Roma, 21 giu. , askanews, - Il premier Giusepope Conte, alla fine, "andrà a Bruxelles": Matteo Salvini smentisce le ricostruzioni giornalistiche di un forfait italiano al prossimo vertice europeo ...

Migranti : Conte e Salvini contro Bozza UE - no all'Italia punto di approdo e campo profughi : Ancora cortina di ferro del Governo italiano sul tema Migranti. Conte e Salvini si dichiarano molto irritati se il dossier, Contenente i temi da affrontare durante il Summit Europeo del 28 e 29 giugno, fosse confermato. Tanto che durante la giornata Conte si è messo in contatto con alcuni capi di Stato e di governo europei e con cancellieri stranieri per cercare di ridiscutere le priorità dei temi da affrontare e di arrivare a un compromesso. ...

Matteo Salvini a Conte : 'Non vada al vertice di Bruxelles'. Poi minaccia l'Ue sui contributi : Matteo Salvini a Porta a Porta apre un altro fronte con la Ue : 'Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania , se pensano di mandarci altri migranti invece di ...

Migranti - lo strappo di Salvini : 'Conte non vada a Bruxelles' : 'Se andiamo a Bruxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri Migranti allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio'. Così a Porta a ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - la telefonata di fuoco : 'Qui nessuno fa schedature o censimenti' : Prima c'è stata la nota ufficiale , poi la telefonata . Il premier Giuseppe Conte ha deciso di uscire allo scoperto sulla questione della 'schedatura dei rom' , per mettere i puntini sulle 'i' e anche ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Su Europa e migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Salvini : Ue cambi o rivediamo finanziamento. Conte : impensabile farsi carico di tutti i migranti : «L'aria in Europa sta cambiando e siamo ottimisti. Siamo anche estremamente fiduciosi nella presidenza austriaca e confidiamo nel buonsenso dei colleghieuropei, anche perché non...

Come Salvini ha messo all’angolo il M5s (e il fantasma di Conte) : Le scelte di Salvini rispondono a un preciso progetto: un governo del fare, dai tratti fortemente autoritari, in cui il consenso popolare sia sempre costantemente inseguito per essere poi usato Come un grimaldello. E le dichiarazioni di questi giorni vanno esattamente in questa direzione. Ora, ai Cinque Stelle non restano che due opzioni: rivendicare una linea di questo tipo, o combatterla. Far finta che la questione non esista, invece, non è ...

Migranti - vertice Conte-Salvini-Di Maio a Chigi su proposta Italia : Roma, 20 giu. , askanews, Si terrà alle 17.30 un vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro della riunione il ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Migranti - Salvini : 'Oggi vedo Conte per la proposta italiana' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Sta lavorando benissimo il presidente del Consiglio Conte, abbiamo una riunione oggi pomeriggio per la proposta italiana'. Lo ha detto, parlando con i giornalisti al Senato ...