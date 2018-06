Mondiali | il Ct del Brasile sulla Var | “non vogliamo favori”

PAGELLE / Francia Perù (1-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone C) : PAGELLE Francia Perù (1-0): i voti della partita dei Mondiali 2018, gruppo C. Decide il gol di Mbappe: i Bleus staccano il biglietto degli ottavi di finale mentre gli andini sono eliminati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:23:00 GMT)

DIRETTA/ Francia Perù Mondiali 2018 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Fase di stallo del match : DIRETTA Francia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo l'esordio vincente ai Mondiali 2018, i Bleus affrontano la nazionale andina(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Mondiali : conferenza stampa della Croazia - caos in sala stampa : La Federcalcio croata ha protestato con la Fifa per le scritte che a Nizhni Novgorod annunciavano la conferenza stampa prima di Argentina-Croazia di stasera, in cui si diceva che la traduzione sarebbe avvenuta tra l’altro in lingua serbo-croata. Dopo le dure osservazioni dei funzionari croati, dalla sala del briefing sono state immediatamente tolte le scritte in cirillico che indicavano la ‘lingua serbo-croata’, anche se sono ...

Pagelle/ Francia Perù : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone C - primo tempo) : Pagelle Francia Perù: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo a Ekaterinburg, per il match del girone C dei Mondiali 2018 di russia.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - lo scenografico ingresso dello Stadio Niznij Novgorod [GALLERY] : Lo spettacolo dei Mondiali di Russia 2018 è anche nelle aiuole dell’ingresso dello Stadio Niznij Novgorod La splendida cornice dello Stadio Niznij Novgorod, in cui si giocano alcuni dei match dei Mondiali di Russia 2018, si arricchisce di nuove aiuole. All’ingresso dell’impianto sportivo è un trionfo di fiori e scenografie che richiamano l’evento calcistico iridato, tra cui spunta anche la mascotte della competizione: il ...

PAGELLE/ Danimarca Australia (1-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone C) : PAGELLE Danimarca Australia: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo alla Cosmos Arena di Samara, per il girone C dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:30:00 GMT)

VIDEO Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018 : gli higlights della partita. Gran gol di Eriksen - Jedinak risponde su rigore : Danimarca e Australia hanno pareggiato per 1-1 ai Mondiali 2018 di calcio. I nordici sono passati in vantaggio al 7′ con un bel gol di Eriksen su invito di Jorgensen, gli oceanici hanno pareggiato al 38′ grazie a un rigore trasformato da Jedinak. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: mooinblack Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

Mondiali - il Ct del Brasile : “contro il Costarica è già decisiva” : Nel giorno in cui il Brasile festeggia i 48 anni dalla conquista della Coppa Rimet, con il 4-1 dell’Azteca a spese dell’Italia, il ct di oggi, Tite, deve pensare alla sfida di domani contro il Costarica. E’ consapevole dell’importanza di questa partita, e infatti dice che “visto il nostro pareggio nel primo match, quello di domani è già un confronto decisivo, e ne abbiamo coscienza. Ci vogliono i tre punti, e quindi ...

Pagelle Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018. Poulsen ingenuo - reo del rigore che porta al pareggio. : Pagelle Danimarca-Australia DANIMARCA (4-2-3-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Nel primo tempo viene chiamato in causa soltanto sul rigore, in cui viene spiazzato. Unico errore, ma senza danni, un’uscita troppo azzardata nella seconda parte di gioco. Henrik DALSGAARD: 6. L’unico momento in cui soffre la cavalcata dell’Australia è tra il 15′ e il 25′, quando Kruse porta avanti per le prime volte la sua squadra. Salva il ...

Mondiali - la felicità delle donne in Iran : entrano allo stadio dopo 38 anni : Per la prima volta dal 1979, anno della rivoluzione khomeinista, le donne sono entrate allo stadio in Iran, anche se solo per vedere sui maxischermi la partita della nazionale contro la Spagna. Per Iran-Spagna sono state...

Mondiali in Russia : l’Islanda si laurea Campione del Mondo della connettività : L’esperienza di navigazione gioca un ruolo fondamentale per ogni fan che ha il desiderio di assistere, anche in mobilità, alle gesta dei propri beniamini in campo durante le partite di un mondiale di calcio. Partendo da questo assunto, Ericsson ha analizzato i dati relativi alle prestazioni della rete mobile dei 32 paesi partecipanti ai Mondiali di calcio in Russia e ha simulato un torneo della connettività. Prendendo in esame i dati di ...

Mondiali 2018 - il ct dell’Argentina : “la Croazia è forte” : “Questo Mondiale finora si è dimostrato molto complicato per diverse selezioni che pensavamo avrebbero vinto la prima partita. E’ successo anche a noi, ci siamo rimasti molto male per non aver vinto contro l’Islanda, e ora ci aspetta una partita difficilissima: la Croazia è forte”. Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli parla della sfida di domani a Nizhni Novgorod, in cui dopo il mezzo passo dei suoi contro gli ...

Mondiali : difensore della Danimarca in permesso lampo per conoscere la figlia appena nata : Mondiali 2018- I giocatori della Danimarca hanno pagato un jet privato per permettere al loro compagno, il difensore Jonas Knudsen, 25 anni, di tornare a casa per qualche ora e conoscere la bambina nata mentre lui è in Russia per giocare il Mondiale. E’ successo dopo la vittoria contro il Perù, di sabato scorso. La moglie trentacinquenne, Trine, ha dato alla luce una bimba diverse settimane prima del previsto. “Ci sono molti padri in ...

Tra Solstizio d’Estate - Mondiali di Russia 2018 e Festa del Papà Araba : i Doodle di Google sono uno spettacolo - ma l’Italia è completamente snobbata per la prima volta nella storia! : 1/12 Il Doodle di Google per la giornata odierna dei Mondiali di calcio 2018 in ...