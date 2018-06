La magia del Solstizio d’Estate tra paganesimo e cristianesimo | mito | storia e culti

Zoomarine : Festival della magia alla ricerca dell'Harry Potter italiano - Romait - : Si parte il 16 giugno con una serie di iniziative e laboratori ricchi di novità tecnologiche e strumenti fondamentali per fare didattica in collaborazione con la Città della Scienza di Napoli, ...

Mary e il fiore della strega : quando la purezza di cuore vince l'arroganza di scienza e magia - : scienza e magia sono unite nel film, proprio in quanto strumenti di trasformazione che possono creare e distruggere al tempo stesso.Certo, non si può negare che si senta la mancanza di quel "tocco" ...

MARY E IL FIORE DELLA STREGA/ Quando la purezza di cuore vince l'arroganza di scienza e magia : Tratto dal libro per bambini "La piccola scopa", il film racconta la storia di una bambina che proprio con la magia combatte l'uso sbagliato dei poteri magici.

Dall'Indonesia al Mudec la delicata magia del Batik : L'esposizione, in sintonia con la mission del Mudec - che prevede lo studio di opere e manufatti, ma anche delle connessioni e delle relazioni tra le diverse culture del mondo - consente di cogliere ...

A Vasanello si rinnova la magia della Notte delle Lanterne : ... oltre che da spettacoli di artisti da strada. In piazza della Repubblica lo spettacolo più atteso, quello degli Erre Sei che faranno scatenare i presenti sulle note di pizzica e taranta. La Notte ...

Modena. Mak pi 100 La magia del ballo delle debuttanti a Palazzo ducale : Palazzo ducale, al suo massimo splendore, è stato la cornice della serata di gala del 198º corso 'Saldezza' che si è concluso con il tradizionale ballo delle debuttanti. Circa una settantina di ...

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume

Enna Concorso Letterario Nazionale "Angelo Signorelli…la magia delle favole" 9edizione. Cerimonia di Premiazione : "De Amicis" con mostre, spettacoli e presentazione dei libri: "Due calzini blu" dello scrittore Matteo Abbate e "Il mondo di Titò" di Cettina Marziano. Insomma, un programma ricco ed entusiasmante ...

L'inebriante allegria e magia del Circo Lidia Togni a Modica : In programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30; martedì 22 maggio unico spettacolo ore 18.00. Il Circo top class di Vinicio Togni ...

Milano. La magia di Harry Potter alla Fabbrica del Vapore fino al 9 settembre : La Fabbrica del Vapore ospita da questo fine settimana fino al 9 settembre “Harry Potter™️. The exhibition”. E’ un’esperienza unica, tra

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : nella staffetta mista l’Italia è decima. Dominio magiaro - poi Irlanda e Cina : Neppure la staffetta mista riscatta una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon davvero incolore per l’Italia: a Kecskemet, in Ungheria, la vittoria va ai padroni di casa Bence Demeter e Sarolta Kovacs, che hanno dominato chiudendo a quota 1410, nettamente davanti all’Irlanda di Kate Coleman Lenehan e Michael Healy (1395) ed alla Cina di Xhong Xiuting e Zhang Linbin (1384). Irene Prampolini e Mattero Cicinelli hanno chiuso al decimo ...

Al via la quinta edizione della fiera campionaria magia del Fare - convegni e spettacoli fino a martedì : Avezzano. Taglio del nastro tra gli applausi per la quinta edizione della fiera campionaria. Ieri mattina in tanti si sono dati appuntamento nel centro fieristico del nucleo industriale per l'...

Festa della magia a Gradara : The Magic Castle - Date 2018 : Durante la settimana Magica si susseguiranno spettacoli con rappresentazioni in costume e diversi show. I visitatori verranno catapultati all'interno di un mondo fiabesco, a cavallo tra leggenda e ...