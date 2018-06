Arrivano i nuovi siluri pesanti per i sottomarini U212A

Treni - cambiano gli orari e Arrivano i nuovi sconti : tutte le informazioni : arrivano gli sconti estivi di Trenitalia. A partire da domenica 10 giugno cambia la programmazione oraria e prendono il via speciali promozioni per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. Il tutto all'insegna di un...

Cloak & Dagger : due nuovi supereroi Marvel Arrivano sul piccolo schermo : Ricco e povero, bianco e nero, luce e tenebra. Tyrone (Aubrey Joseph) e Tandy (Olivia Holt) sono le due facce di un’unica medaglia, il risultato di un incidente che, come nella migliore tradizione dei fumetti, ha fatto sì che i due ragazzi acquisissero inaspettati superpoteri. I due adolescenti sono i protagonisti di Cloack & Dagger, nuova serie tv firmata Marvel Studios e disponibile dall’8 giugno sulla piattaforma Prime Video di Amazon con ...

Radio Rai sempre più digital - Arrivano due nuovi canali Radio1 Sport e Radio2 Indie : Due nuovi canali, spin off dei generalisti, che partono nel mese di giugno. E una filiera totalmente digitale su tutta l’offerta. Questa in sintesi la “r(adio)evolution” firmata da Rai Radio con la nascita di due nuovi canali digitali su tre asset portanti: Sport, informazione e musica con Rai Radio1 Sport e Rai Radio2 Indie. Rai Radio 1 Sport inizierà le trasmissioni in occasione della partita inaugurale dei ...

Arrivano i nuovi tutor in autostrada - ecco dove saranno installati e come funzionano : Ci siamo. È pronto ad entrare in azione entro l' estate , su 24-30 tratte autostradali, il nuovo sistema di controllo della velocità media che sostituirà i tutor . 'Insieme ad Autostrade per l'Italia ...

Arrivano i "nuovi" Tutor per rilevare la velocità : Tutor spenti? No. Per l'estate arriveranno nuovi rivelatori di velocità sulla rete stradale italiana e dunque il passaggio delle auto nel grande esodo vacanziero sarà fortemente monitorato. Ad annunciarlo è stato il prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia dello Stato. Sgalla è stato molto chiaro: "Insieme ad Autostrade per l'Italia individueremo ...

Da Giugno 4 nuovi canali Serie Tv Premium Arrivano sul bouquet Sky : Dopo l’inserimento sul bouquet Sky dei canali Premium Cinema nei prossimi giorni si arricchirà ulteriormente l’offerta per gli abbonati Sky con l’arrivo sul satellite di 4 nuovi canali fin ora visibili solo agli abbonati Mediaset Premium. Non è ancora stata ufficializzata da parte di Sky, la data di inizio delle trasmissioni dei...

Fifa 19 : con il termine della EFL Championship Arrivano i primi 2 nuovi stadi! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli impianti dei due club che hanno già conquistato la promozione diretta ossia i Wolverhampton Wanderers ed il […] L'articolo Fifa 19: con il termine della EFL ...

Su Apple Music Arrivano due nuovi documentari dedicati a Flume : Diretti entrambi da Nicholas Wrathall , autore di Gore Vidal: The United States of Amnesia , sono già disponibili sulla piattaforma Apple Music che ha definitivamente aperto anche allo streaming ...

Protezione civile - Arrivano oltre 50 nuovi volontari : Donne e uomini di diversa età già impegnati nel mondo del volontariato e che hanno deciso di dedicare le proprie energie alla Protezione civile, in caso di emergenze nella nostra città ma anche fuori,...

Origin Access : Arrivano 8 nuovi giochi di rilievo ad arricchire il parco titoli : I servizi in abbonamento tramite i quali viene concesso l'Accesso ad una gamma di giochi sono una tendenza di mercato che sta, piano piano, guadagnando fette sempre maggiori di mercato nel setto videoludico ci fa notare Gamereactor.EA offre Accessi anticipati e sconti su un numero di nuove uscite con EA Access e Origin Access. Quest'ultimo servizio proprio oggi ha ottenuto una rimpinguata al parco titoli con ben otto aggiunte di rilievo. Tra i ...

Arrivano 350 nuovi vigili urbani - i rinforzi siano presenti sulle strade : Le buone notizie vanno salutate con rispetto: in questa nostra complicata città non ce n'è tante. Ma questa lo è pienamente: dal primo giugno Roma avrà 350 vigili urbani in più. Non che mancassero: ne ...

Arrivano due nuovi badge su Google Maps - ma non sono ancora integrati alla perfezione : Sembra infatti che una funzione apparsa per la prima volta diverso tempo addietro su Google Maps, quasi un anno fa, stazioni adesso in pianta stabile. L'articolo Arrivano due nuovi badge su Google Maps, ma non sono ancora integrati alla perfezione proviene da TuttoAndroid.