Sincro | a Ostia l' ultimo saluto a Noemi Carrozza

Incidente a Ostia : muore giovane stella del nuoto Sincronizzato : E’ Noemi Carrozza, atleta 20enne di nuoto sincronizzato, la ragazza morta ieri pomeriggio in un Incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Ostia. “Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano – si legge sul sito della Federnuoto – Noemi Carrozza è morta a causa di un Incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l’11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round. La ...