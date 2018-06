Salvini | Ue cambi o rivediamo finanziamento Conte | impensabile farsi carico di tutti i

Salvini premier ombra - Di Maio sparito - Conte inesistente. Ecco il cambiamento : Facciamo il punto. Sono passate circa tre settimane dall’insediamento del nuovo governo, il fantomatico governo del “cambiamento”: il governo Salvini-Di Maio. Bene, alcune cose sono già molto chiare. La prima è molto evidente: questo governo ha un’impronta di estrema destra. I primi atti, molto propagandistici e poco utili, sono decisi da Matteo Salvini. La gestione dell’immigrazione è vergognosa: hanno usato 629 vite umane per fare propaganda ...

Salvini-Di Maio : cosa sta cambiando tra i due leader : I riflettori dei media su Matteo Salvini, il cono d’ombra su di sé. Avrebbe affrontato anche questo tema, a quanto apprende l’Adnkronos, Luigi Di Maio nella riunione ieri al Mise con viceministri e sottosegretari grillini. Colpa del ‘rallentamento mediatico’ del leader dei 5 Stelle a favore del capo del Carroccio, avrebbe detto Di Maio ai suoi, la stampa, rea di oscurarne il lavoro, compreso – avrebbe ...

AQUARIUS - NAVI ARRIVATE A VALENCIA/ Video - Maroni : “bene Salvini - sui migranti cambia la storia Ue” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando' : L'arrivo dell'Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - positivo. "La Aquarius - scrive su Twitter - approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa".--Poi, da Seregno dove ...

Caporalato - a Salvini dico : questa legge non va cambiata - va potenziata : di Yvan Sagnet * Le affermazioni del vice premier Matteo Salvini e del ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio, per le quali la legge sul Caporalato va cambiata perché “invece di semplificare, complica”, sono un’offesa alla dignità di centinaia di migliaia di lavoratori vittime “senza difesa” dello sfruttamento compiuto dai caporali senza scrupoli nei loro confronti, in alcuni casi anche con la ...

Maltempo - Aquarius cambia rotta. Salvini : «Sono attrezzati» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il Maltempo e il suo viaggio verso...

