agi

: In rete girano sempre più #video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno - Agenzia_Italia : In rete girano sempre più #video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno - skugnizzo2 : @Chiariello_CS signor chiariello ma nella vostra trasmissione parlano collaboratori di un giornale fondato da uno d… - KGfirefly : RT @welikeduel: 'È tempo che ognuno faccia il suo, è tempo di iniziare a perdere un po' di tempo per smentire tutte le cazzate che girano i… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso unvecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della registrazione non stava ancora al governo) a un certo punto spiegava che la Grecia nel 2010 avrebbe dovuto fare default, come l’Argentina, nell’eurozona, e mostrare il dito alla Germania e dirle: “Ora risolviti questo problema da sola”. Spiegazione accompagnata da un gesto della mano inequivocabile. Inizialmente la spiegazione di Varoufakis era che ilfosse “doctored”, “manipolato”, ...