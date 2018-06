Acqua contaminata | lotto di San Benedetto ritirato dal mercato

San Benedetto - ritirato lotto di Acqua contaminata/ Ministero della Salute interviene : il prodotto incriminato : San Benedetto , ritirato lotto di acqua contaminata : la decisione del Ministero della Salute e il chiarimento della società sugli altri prodotti. Ecco quello incriminato . "Presenza consistente di contaminanti idrocarburici": per tale ragione, evidenziata nel richiamo del Ministro della Salute , si è reso necessario procedere al ritiro dal mercato delle bottiglie in Pet da 0,5 litri di acqua minerale San Benedetto - Fonte Primavera. La notizia ...

San Benedetto ritira lotto di Acqua contaminata da idrocarburi : acqua Minerale San Benedetto S.p.A. comunica di “aver attivato la procedura di ritiro e richiamo di un lotto 23LB8137E di acqua minerale naturale a marchio “San Benedetto ” – Fonte Primavera, sorgente in comune di Popoli (PE) nel formato da 0,5 L PET Naturale, imbottigliato presso lo stabilimento Gran Guizza. La decisione – si spiega in una nota – è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’autorità sanitaria di ...

Acqua contaminata - la Marina Militare : "Non esistono casi di legionella a bordo delle nostre Unità Navali" : Nelle scorse settimane i carabinieri del Nas hanno fatto accertamenti e prelievi per verificare se l' Acqua di alcune navi della Marina fosse stata contaminata da legionella , un batterio che si ...

Cambogia - Acqua contaminata da insetticidi : 10 morti e 120 ricoverati - : Il vice capo della polizia della provincia di Kratie sospetta che l' acqua piovana delle fattorie vicine, che usano l'insetticida, sia entrata in contatto con un ruscello in cui gli abitanti del ...

Cambogia : Acqua contaminata da insetticidi - almeno 10 morti : In Cambogia almeno 10 persone in due villaggi sono morte e altre 120 sono ricoverate in ospedale: si sospetta abbiano bevuto acqua contaminata da insetticidi. Il capo del Dipartimento della Sanità ha spiegato che i ricoverati hanno mostrato gli stessi sintomi: dolori al petto, problemi respiratori, vertigini, vomito. Secondo il vice capo della polizia provinciale è possibile che l’acqua piovana delle fattorie vicine che usano ...