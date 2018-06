200 anni con Veuve Clicquot Rosé L’Anniversario del grande Champagne

Clima : conferenza online sulla “Variabilità climatica dell’Antartide negli ultimi 2000 anni” : Martedì 26 giugno, dalle 12:30 alle 13:20, si terrà la conferenza online del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (cmcc) e della Società Italiana per le Scienze Climatiche (SISC) dal titolo “Variabilità Climatica dell’Antartide negli ultimi 2000 anni”. Presenterà Barbara Stenni, professoressa associata di geochimica (Università Ca’ Foscari di Venezia), mentre Carlo Barbante, Presidente della SISC, farà da moderatore. Le tendenze ...

Terremoto in Giappone : a Osaka 3 morti e 200 feriti. Tra loro una bimba di 9 anni - schiacciata a scuola : Terrore in Giappone per il forte Terremoto che ha colpito Osaka lunedì mattina, scuotendo uno dei cuori industriali del Paese e fermando treni e fabbriche in tutta la regione. Numerosi gli incendi ...

Claudio - untore dell'Hiv : 200 rapporti non protetti in nove anni. Appello della polizia alle partner : rapporti sessuali non protetti, con la compagna e forse con oltre duecento partner occasionali, nonostante sapesse di essere sieropositivo all'Hiv almeno da nove anni. Claudio Pinti,...

Cinema : '2001 Odissea nello spazio' torna 50 anni dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

Bambino di 8 anni morso da due alani : oltre 200 punti di sutura : Un Bambino di 8 anni ieri è stato aggredito da due alani all'interno di una villetta di Alcamo. Per suturare le ferite ci sono voluti oltre 200 punti

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

Roma - scoperta la 'tomba dell'atleta'. Intatta come 2000 anni fa : L'incredibile ritrovamento è avvenuto in località Case Rosse. La tomba non è mai stata saccheggiata, al suo interno 4 scheletri

Accenture : in prossimi 3 anni 200 mln dollari in piani Responsabilità sociale : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Nei prossimi 3 anni Accenture investirà 200 milioni di dollari in programmi di Responsabilità sociale focalizzati su istruzione e formazione per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle fasce più deboli della popolazione. Lo rende noto Accenture, che oggi ha pubblicato il Corporate Citizenship Report 2017, che illustra i risultati raggiunti dai programmi di Responsabilità sociale messi in campo ...