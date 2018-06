USA-CINA | TRUMP MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI Il consigliere del presidente

Escalation dazi USA -Cina deprime mercati UE : Teleborsa, - Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Scambi in lieve ribasso anche a Wall ...

USA -Cina - Trump minaccia nuovi dazi per 400 miliardi/ Borse Ue in perdita ‘seguono’ ko di Wall Street : Trump minaccia nuovi dazi contro la Cina, nel mirino, 400 miliardi di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Dazi affossano le Borse - nuovo botta e risposta USA -Cina : L'unica nota positiva della battaglia a tutto campo a colpi di Dazi tra le due maggiori potenze economiche al mondo è che la Cina per il momento non ha invocato il ricorso a eventuali opzioni ...

Borse - la guerra dei dazi USA -Cina spaventa i listini : Milano giù : Piazza Affari in forte calo in avvio dopo il tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori di una guerra commerciale tra Cina e Usa, dopo gli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari minacciati da ...

Borse - la guerra dei dazi USA -Cina manda a picco i listini asiatici : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Dazi - USA minaccia Cina per altri 200mld : NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump minaccia di imporre nuovi Dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma come ha ...