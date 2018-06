Trump minaccia dazi per 400 mld La sua strategia pre-elezioni Donald può inguaiare

Trump minaccia dazi contro la Cina su altri 400 miliardi di import : New York - Donald Trump minaccia dazi contro altri 400 miliardi di dollari di importazioni cinesi negli Stati Uniti. Dopo aver approvato la scorsa settimana sanzioni del 25% su 50...

Dazi : Cina - 'minaccia Trump è ricatto' : ANSA, - PECHINO, 19 GIU - La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori Dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" ...

Nuovo scontro sui dazi - Trump minaccia made in China. : Donald Trump minaccia nuovi dazi del 10% su altri prodotti made in China per un valore di 200 miliardi di dollari se Pechino replicherà a quelli già decisi da Washington pochi giorni fa. La Cina parla ...

Trump minaccia altri 200 miliardi di dazi sulla Cina : Donald Trump minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma di aver dato indicazioni al ...

Dazi : Trump minaccia Made in China per altri 200 mld dollari

Dazi : irritazione della Cina : la minaccia di Trump è un ricatto : La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori Dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" in caso di loro attuazione.

Dazi - Trump minaccia Cina per altri 200 miliardi. Pechino : 'è ricatto' - : Il presidente Usa pronto a imporre tariffe del 10% su altri prodotti made in China se il Paese "si rifiuterà ancora di cambiare le sue pratiche commerciali sleali" e se replicherà ai Dazi decisi da ...

Dazi Trump : sfida o minaccia? "L'Europa ci tuteli di più" : E la prima ha proprio riguardato l'impatto che i Dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump , soprattutto su acciaio e alluminio, avranno sull'economia europea. "La novità dirompente ...