Rione Don Guanella | nella borsa oltre 7 chili di coca | valore due milioni

Licenziata dopo il cancro : Don ORione di Milano annulla il provvedimento : “Pina torna al lavoro”: il Sindacato generale di base annuncia il lieto fine per la vicenda di Giuseppina Bruzzano, l’operatrice socio-sanitaria del Piccolo Cottolengo Don Orione per la quale Sgb aveva denunciato un licenziamento sopravvenuto dopo un tumore. provvedimento ora annullato: “Sgb – informa la sigla – depositerà domani in Direzione territoriale del lavoro la conciliazione, siglata giovedì scorso, ...