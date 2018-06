http://feedproxy.goo

: Mockup iPhone X Plus, iPhone X2 e iPhone 9 (video): Apple prevede di rilasciare tre nuovi… - giannifioreGF : Mockup iPhone X Plus, iPhone X2 e iPhone 9 (video): Apple prevede di rilasciare tre nuovi… - R1ccarrrd0 : RT @ispazio: iPhone 2018: ecco il primo video hands-on realizzato con i mockup [Video] - arcafab : iPhone 2018, un video mock-up mostra i dettagli dei tre modelli -

(Di martedì 19 giugno 2018) Apple prevede di rilasciare tre nuovi modelli dientro la fine dell’anno, settembre è il mese deputato per la presentazione, e se desideri vedere come saranno i nuovi modelli della mela morsicata puoi dare un’occhiata al confronto dei, e degli altri due modelli attesi, nelin calce.mostra stesse dimensioni diSecondo Mac Otakara, blog incentrato sugli smartphone Apple, ha mostrato unin cui rivela quello che dovrebbe essere il design definitivo della prossima line-up Apple 2018. Questi modelli 3D rivelano come ogni dispositivo potrebbe apparire rispetto all’X che è stato rilasciato l’anno scorso. Il successore diX, al momento noto comeX2, avrà la stessa diagonale da 5,8 pollici e dimensioni di 143,65 x 72,03 x 7,69 mm. Lo smartphone potrebbe essere più largo di 1,1 ...