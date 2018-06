Le foto del primo giorno del Royal Ascot

Quel pianto della bambina migrante separata dalla madre. «Così è nata la foto simbolo» : Una bambina piange. È così disperata che se si guarda bene l’immagine realizzata dal fotografo John Moore, si riesce quasi a sentire il tormento del suo pianto. Avrà due anni, indossa una giacchetta rossa, un paio di jeans e scarpe da ginnastica rosse, intonate con la sua maglia. Fa Quello che fanno tutti i bambini quando piangono, dal basso guarda verso l’alto con gli occhi allagati dalle lacrime. E piange. Guarda la sua mamma che ...

Come funziona il meccanismo motorizzato delle fotocamere di Oppo Find X? : Il nuovo Oppo Find X è ufficiale, il primo smartphone con meccanismo motorizzato per “estrarre” le Fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, e che tra le tante caratteristiche si segnala l’assenza del notch ed un design davvero bello Oppo Find X: Ecco Come funziona l’apertura della fotocamera anteriore e posteriore Oppo Find X è […]

Ancora paura in Guatemala : continuano le esplosioni del vulcano [foto] : 1/68 ...

CUORGNÈ " Per l'edizione 2018 della Patronale di San Luigi il ritorno dello spettacolo pirotecnico - foto e VIDEO - : Le giostre, musica, balli, spettacoli teatrali e la tradizionale "Pizza in Piazza" hanno allietato le serate di festa per celebrare il Santo Patrono della Città: "Con l'edizione 2018 della Patronale ...

Gianmarco Onestini altezza - peso e foto fisico del tentatore di Temptation Island 2018 : peso e altezza di Gianmarco Onestini non sono più un mistero. Ed è ovvio che sia così, visto che il fratello di Luca Onestini (il fratello più famoso) è stato al centro del gossip per aver attaccato Soleil Sorgè. Attraverso le varie ospitate televisive e le sue confessioni fatte direttamente al Grande Fratello VIP, l'attenzione dei telespettatori nei confronti di Gianmarco è cresciuta sempre di più, tanto che è riuscito a superare i provini di ...

IGOR IL RUSSO - SELFIE CON PISTOLA PRIMA DEGLI OMICIDI/ Spagna - foto e 6 video della latitanza di Norbert Feher : IGOR il RUSSO, i SELFIE con la PISTOLA PRIMA di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Il monte Makalu - in Himalaya : la quinta montagna più alta del mondo vista dallo spazio [foto] : Il monte Makalu nel sistema montuoso dell’Himalaya è rappresentato in questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2B, del programma europeo Copernicus, il 9 dicembre 2017. Con i suoi 8.485 metri di altezza, il Makalu è la quinta montagna più alta del mondo. Questa iconica montagna a forma di piramide può essere individuata appena a destra del centro dell’immagine. Si innalza sul confine tra Nepal e Cina, circa 19 km a sud-est ...

Perché non mettiamo foto forti sulle etichette delle bibite zuccherate? : (foto: weiXx/iStock/Getty Images Plus). Si sa, bibite gassate molto dolci o altre bevande zuccherate possono portare a sovrappeso, obesità, diabete di tipo due e carie. Questi drink rappresentano una delle più principali fonti di zuccheri aggiunti all’interno dell’alimentazione, soprattutto in America e nei paesi più ricchi. Ci piacciono, ma ci possono far male: dunque come fare a ridurne il consumo? Questa la domanda che si è posto ...

Le foto dell’ultima opera di Christo - a Londra : Un'installazione galleggiante di più di settemila barili colorati messi sul Serpentine Lake di Hyde Park: si chiama "The London Mastaba" The post Le foto dell’ultima opera di Christo, a Londra appeared first on Il Post.

Nuova Suzuki Jimmy - Le prime foto della quarta generazione : La Suzuki ha diffuso le prime foto ufficiali della Nuova Jimny. La piccola fuoristrada, erede di una stirpe di 2,85 milioni di esemplari dal 1970 a oggi, debutterà in Giappone a luglio e sarà disponibile in Europa a settembre. Per il momento non sono stati forniti i dati tecnici ed è quindi stato svelato solo il design, che conferma quanto visto nei mesi scorsi nelle foto spia. Design ispirato al passato. La Nuova Jimny propone uno stile ...

Calciomercato Juventus - la bomba della sexy Victoria Lopyreva : “ecco il prossimo acquisto” [foto] : 1/9 LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 - la Svezia supera la Corea con il minimo sforzo : aumentano i rimpianti dell’Italia [foto] : 1/15 Fabio Ferrari/LaPresse ...

James Van Der Beek papà per la quinta volta - l’annuncio dell’ex di Dawson’s Creek con foto su Instagram : James Van Der Beek papà (di nuovo). L'ex protagonista di Dawson's Creek, indimenticabile nei panni dell'aspirante regista di Capeside, ha dato il benvenuto al suo quinto figlio, nato venerdì proprio in occasione della festa del papà. Si tratta di una bambina, a cui i genitori hanno dato il nome di Gwendolyn. Ad annunciare il lieto evento è l'attore stesso che su Instagram ha condiviso una serie di teneri scatti che lo ritraggono insieme alla ...

Critiche al concerto di Eminem al Bonnaroo Festival - la risposta del rapper : “Non dovreste essere qui” (foto) : Dopo il concerto di Eminem al Bonnaroo Festival, un'ondata di polemiche ha fatto il giro del web a proposito di alcuni effetti sonori impiegati dal rapper durante il suo set al Festival in Tennessee. La scorsa settimana, infatti, Eminem ha calcato il palco del Bonnaroo Festival come headliner, portando la sua musica dal vivo in uno show che ha lasciato interdetti molti dei presenti, e ha diviso i fan di tutto il mondo. Durante l'esecuzione di ...