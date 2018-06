Ilary Blasi | Balalaika Ricordo il selfie in campo di Francesco Totti durante il

GOSSIP/ Belen Rodriguez su Ilary Blasi : 'Sotto il pantalone - forse non porta gli slip' : È una partecipazione molto discussa quella di Belen Rodriguez a Balalaika: dopo aver ricevuto delle battute un po' sessiste da parte di alcuni membri del cast, l'argentina ha provato a rifarsi stuzzicando la conduttrice Ilary Blasi sul suo look 'vedo non vedo' durante la seconda puntata del programma dedicato ai Mondiali di Calcio [VIDEO] 2018. Dunque, la showgirl ha scatenato il GOSSIP insinuando che la romana non indossasse gli slip sotto ...

Belen Rodriguez punzecchia Ilary Blasi/ La battuta dell'argentina sull'abito : è mistero sugli slip (Balalaika) : Belen Rodriguez punzecchia Ilary Blasi durante la seconda puntata di Balalaika: nel mirino dell'argentina il vestito troppo attillato della signora Totti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:10:00 GMT)

'Ilary non hai le mutande' : Blasi - scandalo in prima serata / Guarda : 'Ilary non hai le mutande'. A un certo punto di Balalaika è Belen che nota in diretta quello di cui i telespettatori si erano già accorti. Sotto la tutina trasparente di Ilary Blasi , conduttrice ...

BELEN RODRIGUEZ PUNZECCHIA Ilary BLASI/La battuta dell'argentina sull'abito aderente della collega (Balalaika) : BELEN RODRIGUEZ PUNZECCHIA ILARY BLASI durante la seconda puntata di Balalaika: nel mirino dell'argentina il vestito troppo attillato della signora Totti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:53:00 GMT)

Ilary Blasi senza mutande a Balalaika? Belen stuzzica la moglie di Totti : Ilary Blasi ha lasciato di nuovo il segno con il suo look. Per la seconda puntata di Balalaika, il nuovo programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, la moglie di Francesco Totti ha scelto una tuta nera molto aderente. Quasi una seconda pelle, che ha messo ben in mostra il fisico perfetto della conduttrice romana. Nel corso della serata Belen Rodriguez, nel cast fisso della trasmissione, non ha perso occasione per stuzzicare la ...

Wind Summer Festival con Ilary Blasi : svelato il cast completo : Ilary Blasi conduce il Wind Summer Festival: il cast delle quattro serate svelato il cast del Wind Summer Festival 2018, la manifestazione canora della rete ammiraglia del Biscione che verrà registrata in piazza del Popolo a Roma venerdì 22, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 giugno. A condurre il Wind Summer Festival sarà Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Radio 105, media partner dell’evento, ha svelato i nomi degli ...

'Balalaika' - flop clamoroso di Ilary Blasi e Savino : "Balalaika, dalla Russia con il pallone" è un flop clamoroso. Il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, in onda ieri dalle 22 alle 24.30, è stato seguito da 1.680.000 spettatori pari al 10,...

Ilary Blasi - che disastro! Brutte - bruttissime notizie per la conduttrice : Cominciano i Mondiali di calcio (senza Italia) e subito dopo la prima partita (Portogallo-Spagna) via a ‘Balalaika – Dalla Russia col pallone’, lo show che andrà in onda dopo le gare di Russia 2018 ogni sera su Canale 5 a partire dalle pra 22. Al timone della trasmissione Ilary Blasi, ormai reginetta di Mediaset, e Nicola Savino, con la partecipazione di Belen Rodriguez, Diego Abatantuono, il mago Forest e la ...

Ilary Blasi - vestito trasparente in prima serata : tra una riga e l'altra - si vede tutto : Ilary Blasi ha fatto il suo esordio a Balalaika , la trasmissione calcistica dedicata ai Mondiali, su Canale 5, con un abito a righe verdi che non lasciava nulla all'immaginazione. Il vestito infatti ...

Balalaika - tutto nudo davanti a Ilary Blasi : orrore in diretta su Canale 5 / Guarda : Orribile gag a Balalaika . Un tizio nudo di origine orientale , pare sia soprannominato il Ken Umano cinese, si è spogliato tutto nudo e ha posato sui gioielli di famiglia una tazzina da caffè. Ilary ...

Ascolti tv Balalaika : come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi insieme a Belen Rodriguez? Cosa dicono i dati Auditel e quale è stato il responso del pubblico? Balalaika è piaciuto oppure no, ma soprattutto quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 dopo Portogallo vs Spagna per seguirlo? Ecco tutti i dati e i commenti. A quanto pare il popolo del web si è particolarmente divertito grazie alle facce della moglie di Francesco Totti. Ascolti ...

Ilary Blasi - disastro in prima serata con Nicola Savino : crollo impensabile : Se si considera il cast stellare e il traino pazzesco , i 7milioni di telespettatori della partita in prima serata Spagna-Portogallo, , si può dire che Balalaika , la trasmissione sui Mondiali di ...

Balalaika – Tutti i particolari del vestito di Ilary Blasi : prezzo e dettagli del tubino a strisce firmato Norma Kamali : Ilary Blasi ha presieduto egregiamente ieri al programma Mediaset in onda in seconda serata dedicato ai Mondiali di Russia 2018, ecco i dettagli del vestito che indossava Balalaika, il programma Mediaset dedicato ai Mondiali di Russia 2018, è andato in onda ieri sera con la sua prima puntata. Nicola Savino ed Ilary Blasi, alla conduzione della trasmissione, hanno commentato le partite finora giocate della competizione iridata ed hanno ...

“La dignità…”. Sbam - lo schiaffone a Ilary Blasi. La vip della tv riceve l’invito al GF Vip e risponde così (che affronto) : Dopo il grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il cast della terza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone Ilary Blasi. La caccia alle ‘very important person’ chiamate ad animare la terza edizione del reality condotta dalla moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti è iniziata, e dopo le prime ...