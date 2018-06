Conte | nessuna schedatura Rom | obiettivo è lotta a illegalità

Conte : nessuna schedatura per i rom : 19.57 Né "schedature" né "censimenti su base etnica":sono "incostituzionali in quanto discriminatori". Così il premier Conte. Ma "individuare e contrastare" ogni "situazione di illegalità e degrado ovunque si verifichino, per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini". "Ben vengano iniziative,già sperimentate negli anni in varie città italiane, mirate a verificare l'accesso dei bambini rom ai servizi scolastici" visto che "non di rado vengono ...

Conte vuole le scuse di Macron - ma all'Eliseo non è arrivata nessuna richiesta - : Roma, 13 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole le 'scuse' della Francia o annullerà la visita di venerdì prossimo a Parigi. Il premier lo ha ribadito ieri anche ai ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». L'Eliseo : nessuna richiesta dall'Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Conte : apprezzamenti da Trump - ma nessuna anticipazione sulle misure economiche : Nelle ore in cui arrivano le rassicurazioni ai mercati del ministro dell'economia Giovanni Tria, Conte si sottrae a dichiarazioni impegnative sui provvedimenti economici -

G7 - Tusk : “Nessuna divergenza con Conte - Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia” : G7, Tusk: “Nessuna divergenza con Conte, Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia” G7, Tusk: “Nessuna divergenza con Conte, Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia” Continua a leggere L'articolo G7, Tusk: “Nessuna divergenza con Conte, Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia” proviene da NewsGo.

Nobili : da Conte nessuna parola o impegno su Roma : Nobili: inutile Raggi riempia pagine giornali con progetti fantasiosi Roma – Di seguito il tweet del deputato del Pd, Luciano Nobili. “È inutile che la #Raggi riempia pagine di giornali con progetti fantasiosi. La risposta le è arrivata oggi da #Conte. 24 pagine, 1h e 11 minuti di chiacchiere e neanche una parola o un impegno su #Roma. E nulla sulle nostre #città, motore di sviluppo del Paese. Lacuna ...

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Barzagli : “tifosi sono venuti a incoraggiarci - nessuna Contestazione” : “I tifosi sono venuti per incoraggiarci e hanno fatto una bella cosa e credo che lo abbiano sentito un po’ tutti i ragazzi della squadra. Io ho visto dei toni molto tranquilli, non ho sentito né minacce né contestazioni”. Il difensore della Juventus Andrea Barzagli si esprime così sul confronto di martedì scorso tra alcuni giocatori bianconeri e i tifosi, in seguito al ko casalingo con il Napoli che rimette in discussione il ...

Juve - Barzagli : "Nessuna Contestazione dei tifosi". E l'agente di Asamoah "avverte" l'Inter : Il difensore: "Col Napoli giornata no". Il procuratore del terzino sul futuro: "Non ci sono solo i nerazzurri"

Juventus - Barzagli : 'Nessuna Contestazione : i tifosi ci hanno solo incitato' : 'Sono venuti per darci la loro fiducia, quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si può dire fuori', aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport . 'Conosciamo l'importanza ...