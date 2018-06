Campionato Italiano WRC | Rally della Marca | Parolaro-Manfredi in cerca di riscatto

Campionato Italiano di Sitting Volley - l’Apd Fonte Roma Eur si aggiudica il tricolore maschile : Al termine di una intensa due giorni di gare, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile di Sitting Volley Si sono concluse a Pisa le finali della seconda edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Al termine di un’intensa due giorni di gare, svoltesi al Centro Sportivo Dream, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile, battendo in finale i campioni uscenti dell ‘Asd Pallavolo ...

Canottaggio - l’onorevole Giorgetti presente alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP : L’onorevole Giorgetti ha raccolto l’invito del presidente federale Abbagnale e si è presentato alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP Dal 1º giugno 2018 l’on. Giancarlo Giorgetti ha assunto l’incarico di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte con Delega al CIPE e allo Sport. Ed e proprio per l’incarico allo Sport che Giorgetti ha risposto all’invito del ...

V Memorial Vincenzo Simonini : l’argento europeo Alessia Simoni al Campionato Italiano di Orientamento Subacqueo : Alessia Simoni, argento europeo, contribuirà al successo del V Memorial Vincenzo Simonini: l’evento sportivo si svolgerà questo fine settimana in Versilia Ha preso il via ieri pomeriggio il V Memorial Vincenzo Simonini, l’evento sportivo che si svolgerà in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15,00 presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di ...

L’Olimpia Milano ha vinto il Campionato Italiano di basket maschile : L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il The post L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile appeared first on Il Post.

Campionato Italiano di Sitting Volley : nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti : Questo weekend si disputa il Campionato Italiano di Sitting Volley È tutto pronto a Pisa per le finali dei Campionato Italiano di Sitting Volley che questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - tre vittorie per i Talenti Azzurri FMI a Santa Fiora : Matteo Grattarola (TR1), Lorenzo Gandola (TR2) ed Andrea Gabutti (TR3 125) in trionfo nel terzo round del Campionato Italiano Trial Outdoor, buone performance espresse da Carlo Alberto Rabino, Valentino Feltrin e da Alex Brancati Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatosi a Santa Fiora (Provincia di Grosseto) ha riaffermato la competitività dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Matteo ...

Canottaggio : al via il Campionato Italiano Assoluto COOP : 16-30 giugno: 15 giorni di agonismo per i protagonisti del Canottaggio azzurro In quindici giorni, iniziando dal 16 giugno, prima giornata del Campionato Italiano Assoluto COOP, e arrivando al 30 giugno, ultimo giorno di gare dei Giochi del Mediterraneo 2018, la nazionale olimpica e paralimpica è super impegnata sia con le maglie sociali e sia indossando quella azzurra. Si parte, quindi, questo week end da Varese dove, sul campo di regata ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018. Greta Cicolari ci riprova? Pronta la coppia con Sofia Arcaini : Greta Cicolari, dopo oltre un anno di inattività, annuncia il suo ritorno in campo sulla sabbia con apparizioni nel Campionato di Lega 4×4 con Scandicci e nel Campionato Italiano Fipav 2×2 assieme alla giovane compagna milanese Sofia Arcaini, classe ‘97. Assente nella lista d’ingresso della prima tappa giocata questo weekend a Lecce, la nuova e interessante coppia dovrebbe giocare la seconda tappa a Bibione per la quale, il noto ...

Tiro a volo paralimpico – I risultati dell’11° Campionato Italiano di paratrap : Lai, Cafaggi e Gamberini campioni nazionali per le categorie SG-S, SG-L e SG-U dell’11° Campionato italiano di paratrap Si è disputato nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno, sulle pedane gardesane del Trap Concaverde, il Campionato italiano di Tiro a volo paralimpico riservato agli atleti delle categorieSG-S (Sitting), SG-L (atleti con menomazioni agli arti inferiori) e SG-U (atleti con menomazioni agli arti superiori). Giunta ...

Vela d’altura – Ischia pronta per il Campionato italiano : campionato italiano di Vela d’altura, Ischia pronta ad accogliere i velisti Sessantatré imbarcazioni iscritte, oltre ottocento velisti impegnati, quattro giorni di sfide nei due campi di regata al largo di Forio d’Ischia. Tra una settimana prende il via il campionato italiano assoluto di Vela d’altura 2018, organizzato da Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italiana Vela e UVAI ...

Vela – Campionato Italiano Protagonist : il bilancio dell’edizione 2018 : Il bilancio dell’edizione 2018 del Campionato Italiano della classe Protagonist bilancio più che positivo per il Campionato Italiano della classe Protagonist che ha laureato Cavallini e Docali di “Gattone” tricolori 2018, Bovolato di “La santissima” secondo e primo tra i timonieri armatori; Manfrini con Corbucci alla tattica di “Pegaso” hanno conquistato il terzo posto sul podio. “Tutto perfetto, 21 barche al via ...

Sitting Volley : conclusa la fase a gironi del Campionato Italiano : ... 15-11, Punta allo zero Parma - Diasorin Fernera Chieri '76 2-0 , 25-16; 25-15, LA CLASSIFICA FINALE- 1° Pallavolo Missaglia 8 punti 2° Punta allo zero Parma 7 punti 3° Polisportiva Qui Sport ...

Beach Volley – Campionato Italiano : Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi trionfano a Lecce : Beach Volley Campionato Italiano: a Lecce vincono Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi Avvio all’insegna delle emozioni per l’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: sulle spiagge di Lecce-Marina di San Cataldo, dopo tre giorni di battaglie all’ultimo punto, si è conclusa con due combattutissime finali la prima tappa del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, che continuerà per tutta l’estate fino alle ...

Campionato Italiano Trial Outdoor : Grattarola si impone anche a Santa Fiora : Il ritorno del CITO a Santa Fiora premia nuovamente Matteo Grattarola (TR1), sempre più capo-classifica di Campionato. Interessanti verdetti nelle altre classi al via Spettacolo e grandi emozioni hanno caratterizzato il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor vissuto ad alta quota a Santa Fiora. Di ritorno nel calendario del tricolore a due anni di distanza dall’evento di successo vissuto nel 2016, la località ...