Papa Francesco “Fake news | calunnie e scandali inventati | così nascono le dittature”

Papa Francesco : "Calunnie e scandali inventati - così nascono le dittature" : Il Pontefice alla messa a Casa Santa Marta: "Se si vogliono distruggere istituzioni o persone, si comincia a sparlare. Anche oggi, in tanti Paesi, si usa questo metodo: distruggere la libera comunicazione"

Papa Francesco - le sue parole sulle famiglie gay non stupiscono. Rassegniamoci : Non sono affatto sorpreso per le parole pronunciate ieri dal Papa su famiglia e aborto. La famiglia come immagine di Dio è solo quella formata da un uomo e una donna, ha affermato il Papa. La durata del matrimonio eterosessuale è per il Papa argentino talmente importante da spingerlo a raccomandare alle mogli di sopportare con pazienza, pur di non sciogliere il vincolo coniugale, i tradimenti compiuti dai loro mariti, di “guardare dall’altra ...

Papa Francesco e quel Rosario per Lula : Eccellenza aspetti!, grido mentre il vescovo, puntuale come un orologio svizzero, alle 13.30 esce da Sant’Anna per andare a pranzo. Non mi degna d’uno sguardo, poi capisce e si ferma: “Oh, è lei che mi chiamava!”.Sì sono io e vorrei sapere qualcosa a proposito del Santo Rosario che il Papa avrebbe s

Migranti - Papa Francesco : 'Servono gesti concreti di solidarietà' - : Lo ha scritto il pontefice in un tweet, rilanciando la campagna di Caritas che vede, fino al 24 giugno, iniziative a favore di Migranti e rifugiati in tutto il mondo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Papa Francesco “la famiglia è una sola” (17 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: dura presa di posizione di Papa Francesco. Cinque morti sulle Alpi occidentali. Continuano le polemiche sulle navi Ong e i porti. (17 giugno 2018).(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 05:20:00 GMT)

"La rivoluzione di Papa Francesco" raccontata dall'autore : "Papa Francesco è un Papa politicamente corretto che punta a piacere al mondo intero, ma chi comanda non può, anzi non deve, piacere a tutta l'umanità. Deve essere una guida forte e decisa. La chiesa ...

Papa Francesco : “Famiglia è una sola - uomo e donna”/ Poi ai fidanzati dice : "Matrimonio non è una lotteria" : Papa Francesco sulla famiglia: “L’unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre”. Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:48:00 GMT)

Famiglia : Meloni - da Papa Francesco parole chiare : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Oggi da Papa Francesco arrivano parole chiare sulla Famiglia e sulla vita. In un tempo nel quale il diritto fondamentale dei bambini ad avere un padre e una madre viene spesso negato, non è mai sufficiente ribadire che la Famiglia è una sola ed è quella composta da un uomo e una donna. La Famiglia naturale è la nostra più grande ricchezza e difenderla è una delle priorità dell’impegno politico di ...

Papa Francesco sull'aborto dei bimbi malati : "Come facevano i nazisti" : Papa Francesco, nel corso nell'udienza con il Forum Famiglie, è intervenuto oggi sull'aborto dei bambini malati e le sue dichiarazioni, visto il tema delicato, sono state tutt'altro che leggere. Il Santo Padre, infatti, ha paragonato chi decide di abortire un figlio gravemente malato a quanto accadeva durante il periodo nazista:Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della ...

Papa Francesco : “La famiglia è una sola - quella formata da uomo e donna” : "Fa dolore dirlo, oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia ma la famiglia è una sola", ha avvertito il Pontefice parlando con i delegati del Forum delle Famiglie in Vaticano. Riferendosi poi all'aborto selettivo, ha tuonato: "Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi.Continua a leggere

Papa Francesco : “La famiglia è soltanto quella composta da uomo e donna” : “La famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. Papa Francesco ribadisce così la posizione del Vaticano nel dibattito che in Italia si era acceso dopo le parole del Ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che aveva negato l’esistenza di quelle arcobaleno, scatenando le polemiche del mondo Lgbti. “Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia”, ha detto Bergoglio ...