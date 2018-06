Noipa | pagamento stipendio Polizia Ultime notizie | domani emissione straordinaria FESI e

Noipa - pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio eseguito - da conservare per il calcolo pensionistico : Noipa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: Accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. Tutte le cifre e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:44:00 GMT)

Noipa - cedolino straordinario maggio 2018/ Pagamento arretrati Pa : ufficializzata data di esigibilità : NoiPa , cedolino straordinario maggio 2018 : Pagamento arretrati Pa. ufficializzata data di esigibilità , ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:39:00 GMT)

Noipa statali - cedolino arretrati in pagamento Video : Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente il cedolino con emissione speciale che riguarda arretrati inerenti al nuovo C.C.N.L ,siglato il 19 aprile 2018, è in pagamento. Come Blasting News aveva comunicato nei giorni scorsi, per il mese di maggio 2018 erano previsti due cedolini, uno ordinario che riguardava lo stipendio [Video]si può visualizzare sul portale NoiPA e l’altro cedolino con emissione speciale che sarebbe stato accreditato entro ...