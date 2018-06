Immigrati | a Reggio la sinistra chiede al Prefetto più accoglienza

ilgiornale

: @matteosalvinimi Qui invece devi intervenire tu. I prefetti dipendono dal ministero degli interni, giusto? Bene, ve… - TullioFlorio : @matteosalvinimi Qui invece devi intervenire tu. I prefetti dipendono dal ministero degli interni, giusto? Bene, ve… - Peppezappulla : @matteosalvinimi Buongiorno signor Ministro, leggendo l'ansa di qualche minuto fa, dice che una nave presumo milita… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Laaldi accogliere altri. E" quanto accaduto questa mattina aEmilia: i consiglieri Dario De Lucia del Pd e Lucia Lusenti diitaliana si sono recati, accompagnati dal presidente di Arcigay Alberto Nicolini, in prefettura are spiegazioni circa la mancatadi trenigeriani.Nel dettaglio, si tratta di due donne sfuggite alla tratta della prostituzione: tutti i criteri per entrare nei progetti SPRAR (Sistema di protezione per rinti asilo e rifugiati) sarebbero stati soddisfatti, ma la coppia aspetta da oltre due mesi di entrare nelle strutture direggiane. Il terzo caso riguarda una questione molto più spinosa: un migrante gay sarebbe stato sbattuto fuori dall"appartamento in cui era ospitato in provincia assieme ad altria causa di presunte attività di spaccio di droga leggera a ...