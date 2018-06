GIAPPONE | MAXI SCOSSA TERREMOTO M 6 1 | 3 MORTI Video | ultime notizie | allerta a Osaka

GIAPPONE - FORTE SCOSSA DI TERREMOTO M 6.1 A OSAKA/ Video - ultime notizie : 3 morti - maxi voragine in strada : TERREMOTO oggi in GIAPPONE: FORTE SCOSSA M 6.1 a OSAKA. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:16:00 GMT)

Farmaceutica - maxi-acquisizione della GIAPPONEse Takeda : compra l'irlandese Shire per 52 miliardi : MILANO - L'azienda Farmaceutica giapponese Takeda ha raggiunto un accordo per rilevare l'irlandese Shire Plc per un controvalore di 46 miliardi di sterline, l'equivalente di 52 miliardi di euro: si ...

Maxi accordo commerciale Ue-GIAPPONE. Eliminerà il 97% dei dazi : E' il più grande accordo di libero scambio mai siglato dall'Ue, coprirà 600 milioni di persone e un terzo del pil globale. Raggiunta intesa sugli investimenti anche con Singapore

Il GIAPPONE scopre un maxi giacimento di terre rare e sfida la supremazia di Pechino : ... guidato dai professori Yasuhiro Kato, Università di Tokyo, e Yutaro Takaya, di Waseda, ha progettato un sistema che permette di estrarre le risorse che potrebbero cambiare l'economia del Giappone. ...

GIAPPONE - scoperto maxi tesoro di 'terre rare' : Un bottino da 16 tonnellate di minerali necessari al settore tecnologico e dell'energia pulita è stato rinvenuto nel Pacifico. Vola la Borsa di Tokyo