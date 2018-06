A 30 anni la bellezza è da «Paradiso per davvero» | ecco come mantenerla

Kylie Minogue a 50 anni bellezza galattica anche meglio dei tempi d'oro di Love at first sight : Kylie sexiness a pacchi formato mignon, ma anche regale e bon ton agli spettacoli organizzati da Buckingham Palace con Sua Maestà in prima fila, perché anche se australiana al 100% dal 2011 dopo ...

Kylie Minogue - 50 anni di bellezza australiana : Vogue Australia le ha appena dedicato un numero speciale per il suo compleanno: la biondina Kylie Minogue, classe 1968, spegne 50 candeline il 28 maggio. Cantante e produttrice discografica di Melbourne dai numeri record, è ovviamente in forma smagliante, a dispetto dell’età anagrafica. In promozione mondiale del suo nuovo album Golden e single da poco (si è lasciata con l’ex fidanzato Joshua Sasse, 19 anni meno di lei), Kylie vanta ...

Manchester - strage di ragazzini al concerto Ariana Grande/ L’anniversario : bellezza nel cuore degli innocenti : Un anno fa, il 22 maggio 2017, al termine di un concerto di Ariana Grande a Manchester in Inghilterra un kamikaze dell'Isis si fece saltare in aria uccidendo 22 ragazzini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:01:00 GMT)

Grace Jones - 70 anni di bellezza irriverente : irriverente, estrosa, magnetica. Ma soprattutto super settantenne. Grace Jones, professione cantante, ma avvezza da sempre anche al mondo delle passerelle e della recitazione, nasce il 19 maggio in Giamaica. LEGGI ANCHELa magnetica eleganza di Cate Blanchett Oltre ad una lunga carriera che parla di indiscussi successi e acclamati riconoscimenti maturati nel tempo, dei suoi 70 anni non troviamo traccia né sul suo aspetto, né sul suo spirito. Il ...

LAETITIA CASTA COMPIE 40 anni/ "La bellezza? È solo un punto di partenza - poi..." : LAETITIA CASTA COMPIE 40 ANNI: modella e attrice francese, tira le somme di una vita privata e professionale ricca di successi accettando il tempo che passa.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:53:00 GMT)

Lancôme regala un cofanetto gratuito make-up per anniversario? Bufala in bellezza : Ma davvero Lancôme regala un cofanetto gratuito per il make-up per festeggiare il suo ottantesimo anniversario? Oggi 6 maggio ci troviamo ad esaminare una Bufala nuova di zecca che fa leva (è chiaro) soprattutto sul pubblico femminile. Prodotti cosmetici dall'indubbio valore qualitativo vengono regalati dal noto brand? Certo che no ma il messaggio WhatsApp diventato viralissimo, nelle ultime ore sta davvero spopolando su WhatsApp. La notizia ...

Adele - 30 anni di bellezza fuori dal comune : Voce potentissima, inconfondibile ed emozionante, look tra il moderno e vintage, di ispirazione anni sessanta, stra-copiato da video tutorial che pullulano sul web, è Adele. Persino Lisa Eldridge, guru del trucco e creative director di Lancôme, ossessionata dalla pelle di porcellana e dal cat eye della star ha chiesto al make-up artist della diva, Michael Ashton, un collaborazione per realizzare una video lezione sul look della star. La cantante ...

Gigi Hadid - 23 anni e icona di bellezza : Gigi Hadid è una vera e propria icona di stile a soli 23 anni, che compie oggi. Sa come farsi notare e conquistare likes, e adesso che ha lanciato la sua linea di make-up, GigiXMaybelline, ci dice anche come truccarsi. La top model ha dimostrato in diverse occasioni di essere connessa con i tempi dei social e con la cultura dei selfie, delle IG stories, dell’apparire e del lasciare il segno giusto. LEGGI ANCHEQuasi quasi mi invento un ...

Andie MacDowell - 60 anni di intramontabile bellezza : Con "Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie", la MacDowell debuttò nel 1984 nel mondo del cinema senza troppo clamore. A causa del suo forte accento del Sud-est, fu doppiata da ...

Bellezza - incubo macchie da sole : rischi già a 20 anni : Caldo e giornate soleggiate insidiano la pelle delle italiane. “Quello delle macchie da sole resta l’inestetismo più diffuso al mondo: affligge anche le popolazioni di colore e quelle orientali. Si stima che colpisca quattro italiane su 10, e può manifestarsi anche a 20 anni, ma con l’età il pericolo aumenta”. Parola di Leonardo Celleno, cosmetologo dell’Università Cattolica di Roma, che sottolinea come ...

Claudia Cardinale - ottant’anni di bellezza e libertà : Il manifesto dello scorso Festival di Cannes (il settantesimo) celebrava Claudia Cardinale, ritratta in una foto del 1959, quando l’attrice aveva ventuno anni e aveva da poco interpretato Carmelina, la sorella del gelosissimo Ferribotte ne I soliti ignoti, il primo grande film che la lanciò nel cinema italiano. Oggi, 15 aprile, Claudia Cardinale compie ottanta anni ma la sua carica – espressa attraverso un’attività che tuttora ...

Bellezza : corsa all'”aiutino” antiaging - +32% richieste in 2 anni : corsa ai trattamenti antiaging nell’Italia che invecchia. “Negli ultimi 2 anni stiamo assistendo a un significativo aumento, di circa il 32%,” delle richieste per contrastare gli effetti del tempo sulla pelle. Lo riferisce in base ai dati dell’Istituto dermoclinico Vita Cutis di Milano Antonino Di Pietro, presidente fondatore dell’Isplad (International-Italian Society of Plastic-Aesthetic and Oncologic Dermatology), ...