Terra Amara - anticipazioni prossima puntata del 28 aprile | Zuleyha scappa da Hakan

Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 aprile Questa sera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti ...

Continua a leggere>>

Terra amara streaming e diretta tv: dove vedere la serie su Canale 5 in prima serata, 26 aprile Questa sera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,20 va in onda in prima serata Terra amara, la fiction di successo in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Visti i grandi ...

Continua a leggere>>