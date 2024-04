Milano | interrogatori Beccaria - agente ' io violento avevo chiesto cambio incarico' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi sono difeso" è la frase che compare, in gran parte, deglidei 13 agenti della polizia penitenziaria del carcere minorilefiniti dietro le sbarre con le accuse, a vario titolo, di pestaggi e torture nei confronti di alcuni degli ospiti della struttura. Le poche ammissioni nei verbali dio davanti al gip di Milano Stefania Donadeo sono parziali e sempre spiegate come 'risposta' a minacce subite. In pochi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, altri hanno spiegato le condizioni di lavoro e gli episodi contestati. "Nel momento in cui mi ha aggredito ho cercato solo di difendermi. lo ricordo che qualcuno di noi due lo ha ammanettato e ricordo che io gliele ho tolte. Lo abbiamo ammanettato con le braccia dietro la schiena perché era incontenibile. Mi ha aggredito ...