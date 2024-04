Nuoto - scandalo doping in Cina | l’agenzia antidoping cinese collabora con la Wada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Chinada, ovveroanti, ha annunciato che coopererà con il controllo di conformità ordinato dalladopo lodei 23 nuotatori cinesi trovati positivi nel 2021 e che vennero poi ammessi a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. “La Chinada coopererà attivamente con il prossimo audit dellae fornirà assistenza ove necessario”, ha affermato in una notaall’indomani della decisione delmondiale di inviare inuna squadra di verifica della conformità per “valutare lo stato attuale del programma antidel Paese”. Laè nell’occhio del ciclone da quando l’inchiesta ha messo alla luce che, in quella circostanza, ...