Fassino e il profumo non pagato | Su di me solo accanimento Gli agenti | c’è un precedente

(Di venerdì 26 aprile 2024) Torino, 26 aprile 2024 – Era al telefono. In realtà il telefono lo avevain mano. L’unica certezza al momento è che Pierodi mani non ne ha tre, come da lui stesso dichiarato. E che il presunto tentato furto di unal duty free di Fiumicino da parte dell’onorevole ed ex ministro è un guaio grosso, almeno di reputazione. Un enigma al quale avvicinarsi con rispetto senza farsi prendere dall’ansia della soluzione. "A chi vuoi credere, a me o ai tuoi occhi?" chiedeva Groucho Marx al fratello Chico nella loro "guerra lampo". Come livello di straniamento siamo lì. Ci sono le parole dell’ex sindaco di Torino ("Mai rubato niente in vita mia") e le telecamere di sorveglianza che sollevano qualche sospetto sul gesto di infilarsi la boccetta di Chanel Chance nel giaccone senza pagare, lo scorso 15 aprile. Poi ci si mettono ...

Non sarebbe stata la prima volta. Dopo il presunto tentato furto di un Profumo Chanel al duty free di Fiumicino , svelato dal fatto Quotidiano, che è costato una denuncia a Piero Fassino , emergerebbe che già in passato il deputato del Pd sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel ... Continua a leggere>>

Rischia di finire davvero davanti alla magistratura, Piero Fassino , per il caso del profumo messo in tasca senza pagare all'aeroporto di Fiumicino. Gli addetti al duty free hanno fatto sapere che già in passato l'uomo politico sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel duty free del ... Continua a leggere>>

Piero Fassino è accusato di aver rubato un profumo al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. E non sarebbe la prima volta. L’ex ministro della Giustizia, oggi deputato del Partito democratico, già in passato sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel negozio del Terminal 1 dello scalo ... Continua a leggere>>

Piero fassino e il furto al duty free, parlano gli addetti: «C'è un precedente» - Si complica la posizione di Piero fassino denunciato per il furto di una boccetta di profumo al duty free di Fiumicino. Secondo quanto riporta l'Ansa ci sarebbe un "precedente".

Continua a leggere>>

fassino e il profumo non pagato: "Su di me solo accanimento". Gli agenti: c’è un precedente - Torino, 26 aprile 2024 – Era al telefono. In realtà il telefono lo aveva solo in mano. L’unica certezza al momento è che Piero fassino di mani non ne ha tre, come da lui stesso dichiarato. E che il pr ...

Continua a leggere>>

fassino denunciato per il furto di un profumo, addetti duty free: "Non è la prima volta" - Leggi su Sky TG24 l'articolo fassino denunciato per il furto di un profumo, addetti duty free: 'Non è la prima volta' ...

Continua a leggere>>