Vivo | la festa del lavoro creativo all' Ippodromo del Visarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 - Vivere la creatività. E' un debutto di fuoco la data scelta da Tenax, Le Nozze di Figaro e Fragola per presentare il primo evento ad ingresso libero dedicato interamente alle varie forme di: in occasione del primo maggio,dei Lavoratori, l'delcolora i suoi prati verdi del talento di Creative Market e maestri artigiani, food truck selezionati e dj set di grandi artisti italiani e internazionali. Ed è proprio la musica la protagonista indiscussa della prima edizione di "", con una line-up di tutto rispetto: a partire dal mitico Lil Louis, padre fondatore della House Music sulla scena di Chicago e famoso per le collaborazioni con Jay-Z, Lil Kim, Babyface, Donna Summer e Bassment Jaxx, ma anche personalità ...