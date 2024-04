Concerto del 1 maggio a Roma | BigMama - Negramar - Malika Ayane e tutti gli altri artisti sul palco

(Di venerdì 26 aprile 2024)del Primo: Ermal Meta e Noemi protagonisti del Circo Massimo Preparatevi per un’indimenticabile stravaganza musicale mentre Ermal Meta e Noemi saranno gli headliner deldel Primonello storico Circo Massimo di. A causa dei preparativi in corso per il Giubileo 2025, l’evento di quest’anno si sposta da Piazza San Giovanni all’iconico Circo Massimo. Una formazione spettacolare Trasmesso in diretta su Rai3, ilsarà caratterizzato da quattro puntate ricche di performance elettrizzanti. Dalle 15:15 alle 16:00, dai un’occhiata alle emozioni che verranno. Poi, dalle 16:00 alle 18:55, dalle 20:00 alle 21:00 e dalle 21:05 a mezzanotte, immergiti in una celebrazione continua di musica e unità. Un messaggio di pace e solidarietà Il ...

