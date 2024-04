Marianna - Marco e Pietr - chi sono i figli di Gianni Morandi

Le immagini del crollo nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga hanno causato una nuova sofferenza ai familiari delle vittime del Ponte Morandi . “Vedere quelle macerie ci ha ricordato immediatamente quel 14 agosto 2018?, racconta a Notizie.com Egle Possetti , presidente del Comitato in ... Continua a leggere>>

Gianni morandi torna su Rai1 con Evviva, lo speciale messaggio: "Ci attaccherai alla tv" - Gianni morandi torna con uno show su Rai: i fan non vedono l'ora Evviva! Non è solo il titolo del nuovo show di Gianni morandi, in partenza ...

Evviva! con Gianni morandi: gli ospiti della prima puntata, in onda stasera su Rai 1 - Stasera su Rai 1 alle 21:25 comincia Evviva!, il programma itinerante con Gianni morandi che celebra i 70 anni della TV pubblica: chi sono gli ospiti della prima puntata.

Perché Gianni morandi non indossa la benda all'occhio a Evviva! - Gianni morandi a Evviva! questa sera di venerdì 26 aprile non indossa la benda all'occhio. Il cantante ha registrato la puntata dedicata a Roma prima di sottoporsi all'intervento al cristallino.

