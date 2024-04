Matrimonio a prima vista 12 - parlano Giuseppe e Ilaria | Abbiamo messo tutt - ma tra noi non ha funzionato

(Di venerdì 26 aprile 2024)Ravetti eSpillari: una realtà divisa La realtà di “Sposi a” ha riunito ciò che la distanza ora ha separato. Nonostante inizialmente avessero espresso l’impegno a continuare il loro percorso di coppia,Ravetti eSpillari hanno deciso di separarsi, nonostante i loro sinceri sforzi per far funzionare la cosa. Sfide della distanza Uno dei maggiori ostacoli perera la distanza geografica tra loro:è originario di Alessandria, mentrerisiede a Milano. Nonostante abbiano fatto passi da gigante nella loro relazione durante l’esperimento “Sposati a”, hanno trovato difficile mantenere la loro ...

Napoli, la terza edizione del premio Toniolo: l'economia sociale - L’incontro si tiene a Napoli lunedì 29 aprile 2024 alle ore 9,30 nella Cripta della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” in ...

Continua a leggere>>

Maurizio Cattelan e giuseppe Penone, italiani a New York - Maurizio Cattelan e giuseppe Penone. Le mostre di primavera in gallerie blue chip di New York come Gagosian e Marian Goodman sono di grandi artisti contemporanei italiani, con un retroterra italiano a ...

Continua a leggere>>

Napuland, il videogioco dove si combattono parcheggiatori abusivi e incivili a Napoli - Napuland, il videogioco dove il protagonista combatte abusivi e incivili. A Fanpage.it lo sviluppatore giuseppe Tattoli: “Uscita prevista entro fine 2024” ...

Continua a leggere>>