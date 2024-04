(Di venerdì 26 aprile 2024)del(Grosseto), 26 aprile 2024 – Un uomo di 36 anni èto neldavanti all’delfaceva immersioni in. E’ intervenuta la Capitaneria di porto che ha recuperato il corpo dell’uomo, ormai senza vita, portandolo al porto dell'del. Nel frattempo erano stati attivati un’ambulanza con medico a bordo e l’elisoccorso Pegaso, ma quando la motovedetta è giunta a terra i sanitari non hanno potuto fare altro che conferil decesso dell’uomo.

Isola del Giglio (Grosseto), 28 febbraio 2024 – Con un’ordinanza firmata nella serata di oggi, 28 febbraio, il Tar della Toscana ha con ferma to la sospensione degli abbattimenti degli ultimi mufloni rimasti all’ Isola del Giglio . In tutto sono una decina di esemplari. A renderlo noto sono le sigle ... Continua a leggere>>

isola del giglio, tragedia in mare: 36enne annega mentre si immerge in apnea. Inutili i soccorsi - isola del giglio (Grosseto), 26 aprile 2024 – Un uomo di 36 anni è annegato nel mare davanti all’isola del giglio, mentre faceva immersioni in apnea. E’ intervenuta la Capitaneria di porto che ha recu ...

Continua a leggere>>

C’è una nuova Santorini, ma è in Cina: questo resort ha riprodotto l’isola greca da sogno - Case dalle pareti bianche, cupole azzurre, punti panoramici da cui ammirare il tramonto. Chi è stato a Santorini potrà confermare che a questa descrizione corrisponde la splendida isola delle Cicladi.

Continua a leggere>>

Ritorna Festa della Liberazione, le attività della Sez. "C. Nespolo" da Grosseto a isola del giglio - Grosseto: Per la festa più importante del calendario civile italiano l’impegno dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia si moltiplica, arrivando a coinvolgere tutte le piazze della Maremma e de ...

Continua a leggere>>