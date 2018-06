Riforma pensioni | assegno in anticipo ma probabilmente con importi inferiori per tutti

Blastingnews

(Di venerdì 15 giugno 2018) In materia previdenziale siamo ancora alla fase iniziale di quella che potrebbe davvero essere una vera. Un'operazione, quella che mira ad introdurre quota 100, quota 41 ed a rilanciare opzione donna, che richiede un grande lavoro da parte dell’Esecutivo, soprattutto per quanto concerne la ricerca delle coperture finanziarie. Opzione donna sembra la misura più fattibile da attuare dal punto di vista delle coperture in quanto appare come la più economica per lo Stato. La misura infatti fu inserita già nelle manovre finanziarie del 2016 e del 2017 e la spesa sostenuta per quel biennio di sperimentazione fu di circa 118 milioni di euro. Una cifra non elevatissima a fronte di una platea di beneficiarie che ha sfiorato le 28 mila unità. Quota 100 e quota 41, invece, necessitano di una spesa più ingente che oggi non appare sostenibile da parte del sistema. Ecco perché, stando ipotesi ...