No a risoluzione Lega per eliminazione passaggi a livello | Tarasconi | Pd | | ' Ci sono

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «risoluzione illegittima - pronti a vie legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...

Diritti tv - Mediapro attacca la Lega : «risoluzione illeggittima» : Gli spagnoli attaccano: "La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima" L'articolo Diritti tv, Mediapro attacca la Lega: «Risoluzione illeggittima» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Lega unanime per risoluzione contratto Mediapro : MILANO - La Lega di serie A ha deciso all'unanimità di rescindere il contratto con Mediapro . È quanto si apprende da fonti qualificate, secondo le quali tutti e 17 i rappresentanti della massima ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega vota unanime per risoluzione contratto MediaPro : L'Assemblea di Lega Serie A di calcio ha deciso: i rappresentanti dei 17 club della massima Serie, le tre squadre retrocesse non potevano esprimersi sulla materia, hanno votato all'unanimità la delibera di risoluzione espressa del contratto con MediaPro in sette giorni. Passa quindi la linea portata avanti dal commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò e del presidente Gaetano Micciché. Durante la riunione, il ...

Mediapro : votata la risoluzione del contratto. Lega torna a trattare con Sky : L'Assemblea di Lega di Serie A ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto con Mediapro, che si era aggiudicato i diritti come intermediario offrendo 1050 milioni a stagione per il triennio ...

Lega - risoluzione non passa : slitta la decisione su Mediapro : MILANO - I tifosi italiani dovranno attendere ancora, almeno una settimana, prima di capire dove potranno vedere in tv il prossimo campionato di calcio di serie A. Nonostante l'appello del commissario ...

Diritti tv non passa la risoluzione con Mediapro. Assemblea di Lega rinviata a lunedì : MILANO - Ancora caos sui Diritti tv: l'Assemblea della Lega di Serie A ha bocciato la delibera chiesta dal commissario Malagò sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 15 club presenti ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Diritti tv - la Lega ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro : La Lega Serie A, che è tornata a riunirsi questa mattina, ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro, alla luce di un parere Legale richiesto sull'inadempienza degli spagnoli: ...

Diritti tv - domani nuovo voto in Lega : si decide sulla risoluzione con Mediapro : Giornata a dir poco imprevedibile in Lega di Serie A, dove lo scenario sui Diritti tv è cambiato più di una volta: alla fine, l'assemblea rimane aperta e si riaggiornerà domattina. domani infatti i ...

Lega di A verso la risoluzione con Mediapro. Contatti con Elliott. Brunelli amministratore ad interim : Marco Brunelli, già dg della Lega Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore deLegato a interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico esecutivo previsto dal ...

