San Giorgio a Cremano - sosta a pagamento | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sullaa Sansi sta consumando un vero e proprio sopruso”. Lo afferma senza mezzi termini il dottor Alberto D’Erasmo, presidente dell’associazione culturale “Rinascimento Campano “. A margine di un ulteriore incontro con i cittadini D’Erasmo ha rincarato la dose: “La decisione dell’amministrazione comunale di istituire un abbonamento annuale di euro 5 per nucleo familiare, per avere la possibilità di parcheggiare nel proprio quartiere in fantomatiche strisce gialle è iniqua, inutile e assolutamente penalizzante per tutti i sangiorgesi.I cittadini pagheranno un altro tributo senza avere alcuna certezza di disporre del posto auto, considerando il numero irrisorio di strisce gialle rispetto al parco auto familiare. Oltretutto spariscono o si riducono ...