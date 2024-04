Ha abusato di una ragazzina di 13 anni | bidello condannato dal Tribunale di Latina

Il Bidello di una scuola media è stato arrestato a Genova con l'accusa di violenza sessuale aggravata su un minore, un ex alunno di 15 anni Continua a leggere>>

Un bidello di 47 anni, incensurato, è stato arrestato ieri dai poliziotti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova. L’uomo, che lavora in una scuola media, è finito in manette – e si trova ora nel carcere di Pontedecimo- con un’accusa molto grave: ...

Continua a leggere>>