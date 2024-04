Chiara Ferragni - gli analisti | Ricavi crollati del 40% dopo lo scandalo pandoro Balocc - l' influencer alla ricerca di 6 mln per arginare perdite

(Di venerdì 26 aprile 2024)torna sulla pagine di cronaca, questa volta non c'entra il suo (quasi ex matrimonio), ma la sua società, i suoi affari che ultimamente scarseggiano. Da qui l'avvio delladi soci e di fondi che possano dare una boccata d'ossigeno alle casse della sua Fenice srl, l'azienda prop

Chiara Ferragni torna sulla pagine di cronaca, questa volta non c'entra il suo (quasi ex matrimonio), ma la sua società, i suoi affari che ultimamente scarseggiano. Da qui l'avvio della ricerca di soci e di fondi che possano dare una boccata d'ossigeno alle casse della sua Fenice srl, l'azienda ... Continua a leggere>>

Crisi nera per Chiara ferragni: è caccia al socio per non fallire - I numeri sembrano parlare chiaro: è crisi nera per Chiara ferragni che adesso avrebbe bisogno di un socio per far respirare le sue società ...

Continua a leggere>>

Chiara ferragni, ricavi crollati del 40 per cento dopo il caso Balocco - La società di Chiara ferragni Fenice Srl è in affanno dopo il caso Balocco e avrebbe perso circa il 40 per cento dei ricavi.

Continua a leggere>>

Chiara ferragni cerca soci: l’ipotesi di nuovi fondi per 4 milioni (e nuovi partner commerciali) - Allo studio un riassetto della società Fenice, capofila delle strategie di influencer marketing della ferragni dopo il caso Balocco, il crollo dei ricavi, il contratto sciolto con Safilo. L’ipotesi di ...

Continua a leggere>>