Ha abusato di una ragazzina di 13 anni | bidello condannato dal Tribunale di Latina

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 E’ stato riconosciuto colpevole, e quindi, ildi una scuola media diarrestato ad ottobre 2022. La condanna a seie tre mesi di reclusione, è stata pronunciata oggi dal primo collegio penale deldi, presieduto da Gian Luca Soana, al termine della camera di consiglio. La richiesta dell’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro, era di seie mezzo di carcere. Gli Abusi Subiti dalla Vittima Durante il processo è emerso che l’imputato avevadi unaminorenne, studentessa dell’istituto. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata daldurante una pausa scolastica, momento in cui ...

