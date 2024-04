I Simpson - chi è il personaggio morto nella 35esima stagione? I fan già lo rimpiangono

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nell’episodio “Cremains Of The Day”, appartenente allanumero 35 de I, andato in onda il 22 aprile 2024, uno storico, apparso per la prima volta nel pilot della serie, datato 1989, èimprovvisamente, per il dispiacere di Homer, Carl, Lenny e di tutti gli avventori di Moe’s; ad andarsene, infatti, è stato Larry, storicodi sfondo nelle scene all’interno dell’iconico bar gestito dall’amico di Homer. Presenza quasi sempre silenziosa, Larry lungo gli anni ha comunque saputo diventare una colonna dello show, tanto che la sua improvvisa dipartita, avvenuta sullo sgabello del bar che era solito occupare, ha scioccato molti utenti dei social. Nel commentare la notizia, d’altro canto, Tim Long, produttore e showrunner attuale della serie, ha dichiarato: “Ringrazio ...