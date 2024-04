Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella - lui | A UeD ha mentito

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì scorso, Maria De Filippi ha messo fortemente in imbarazzochiedendole delle spiegazioni in merito allo scoop pubblicato sul settimanale Nuovo inerente un suo presuntocon. La donna è apparsa fortemente imbarazzata, sta di fatto che ha provato a tergiversare sull’argomento. Adesso, però, il prestigiatore è tornato a parlare della faccenda facendo nuove rivelazioni.smentisce la versione didata a Uomini e Donnehanno realmente avuto un? Stando a quanto emerso, pare proprio di sì. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è apparsa ...