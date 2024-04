motogp, Cal crutchlow wild card con Yamaha per tre gare in questa stagione - Anche per quest'anno il Mondiale motogp vivrà un gradito ritorno sulla griglia, quello di Cal crutchlow. Il centauro britannico prenderà parte a tre gare ...

Continua a leggere>>

motogp | Cal crutchlow disputerà tre wildcard con Yamaha nel corso del 2024 - Il pilota inglese tornerà a correre per queste tre one-off, in modo da accelerare lo sviluppo della Yamaha M1.

Continua a leggere>>

motogp, Three wild cards for crutchlow and Yamaha: Mugello, Silverstone, and Misano - But today Yamaha revealed when we’ll be seeing crutchlow in action. There are three wild cards ... changes for the better with separate qualifying for the two races. For the moment in motogp, where 21 ...

Continua a leggere>>