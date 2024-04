La Spezia | abbatte un semaforo con il camion e scappa - rintracciato dalla municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) La, 26 aprile 2024 - Mezzo pesanteune fugge:polizia locale e multato. Alla guida di un autoarticolato per trasporto container l’autista ha sbattuto contro iltra via Federici e via della Pianta, e, senza preoccuparsi di quanto causato si era allontanato verso l’autostrada per far perdere le proprie tracce, ma non ha fatto i conti con la tecnologia al servizio della polizia locale. A mettere sulla giusta strada gli agenti della Sezione Infortunistica, tuttavia, è stata una giovane cittadina spezzina che mercoledì 24 aprile, a mezzogiorno circa, era dietro il mezzo pesante nella marcia in via Federici. La donna è riuscita ad annotare i primi due caratteri della targa del rimorchio del veicolo responsabile del danneggiamento ed a ...