Il Billis va alla conquista di Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 26 aprile 2024 – Un progetto, partito da Arezzo, sta diventando un caso imprenditoriale che farà probabilmente parlare, nei prossimi anni. Apre sabato 27 aprile, a, in Via Gaspare Spontini 4, dalle 12 il primo punto vendita lombardo del progetto, un format culinario che ha come obiettivo quello di esaltare l’artigianalità culinaria della Toscana, rivisitata in un format attraente per tutte le persone che amano lo street food.è nato nel 2017. Partito da un casolare di campagna ed evolutosi sulla base dell’esperienza maturata in giro per l’Italia a bordo deitrucks, in grandi eventi e vicino ai palchi dei grandi concerti, ha decisamente preso il volo. Gli imprenditori che hanno creato tutto questo sono tre giovanissimi ristoratori, Salvatore Billi, Domenico Billi e Marco ...