Una rara sindrome è in grado di innescare la produzione endogena (cioè interna al nostro organismo) di alcol etilico. L'etanolo può essere rilevato da un etilometro e far risultare "ubriaco" il paziente, come nel caso di un quarantenne belga finito in tribunale e ora assolto dalle accuse di guida ... Continua a leggere>>

Sembrerebbe una storia surreale, da barzelletta o giù di lì, e invece è una storia vera e anche molto seria. Un uomo infatti in Belgio è stato assolto da una accusa di guida in stato di ebrezza poiché affetto da una rara sindrome che porta ad una sorta di autoproduzione interna di alcol. La ... Continua a leggere>>

Cos’è la sindrome dell’autoproduzione di birra: sintomi, cause scatenanti e cura - Esiste una rara malattia che fa ubriacare i pazienti senza il consumo di bevande alcoliche, a causa della produzione endogena (interna all'organismo) ed ...

Continua a leggere>>

La sindrome che rende sbronzi senza bere alcol - In Belgio un uomo accusato di guida in stato di ebbrezza è stato assolto dopo avere dimostrato di non avere bevuto e che era stato il suo organismo a produrre l'alcol ...

Continua a leggere>>

Guidava in stato di ebbrezza. Assolto perché il corpo produce alcol - Il suo corpo produce autonomamente alcol e non può essere accusato di guida in stato di ebbrezza: ecco la storia dell'uomo belga e qual è la sindrome di cui soffre ...

Continua a leggere>>