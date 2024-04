Parigi - gli studenti occupano l’università Sciences Po di Parigi | le proteste pro Gaza contagiano la Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Leprodegli universitari americanila. Un gruppo di– si parla di decine – occupa da ieri sera la sede diPo, uno degli atenei di élite più prestigiosi del Paese, sulla scia delle contestazioni di Columbia, New York University, e degli altri campus statunitensi. A guidare l’agitazione sono gli attivisti del ‘Comité Palestine’ (Comitato Palestina), che hanno bloccato gli accessi all’ingresso. La polizia era già intervenuta mercoledì, sgomberando un cortile di un edificio secondario dell’ateneo, dove erano state montate delle tende in solidarietà agli sfollati di. Oggi la protesta ha cambiato passo, andando in scena la sede di Rue Saint-Guillaume, nel ...