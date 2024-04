Tutte le sfumature del caffè

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quand’è l’ultima volta che avete pensato al? Probabilmente stamattina, appena avete aperto gli occhi ancora stropicciati. È al momento del risveglio che siamo soliti associare alla bevanda scura per eccellenza. Eppure ilè un ingrediente versatile, che oggi finalmente sta trovando il suo giusto posto sia nel suo consumo singolo, sia in abbinamento ad altri comparti della cucina. «Ilsi può abbinare praticamente a tutto, al pari delle altre bevande» ci racconta infatti Andrea Pettinari, Head of Coffee, ma anche semplicemente appassionato di, come ama definirsi. «Nella mia esperienza l’ho abbinato al pesce, alla carne, alle colazioni, sia dolci che salate, nelle sue varie declinazioni». C’è un mondo dietro il, che vale a livello aromatico come per il vino. Servono ...