Edoardo Ferrario - sold out a Roma con lo show Performante | L' esposizione online? Una malattia moderna

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo aver registrato il tutto esaurito a Padova, Firenze, Palermo e Napoli, da lunedì 22 aprileè arrivato nella sua città,, con "", il suo nuovo spettacolo di stand up comedy. Tre date ad aprile (22, 23 e 24) e una in calendario il 2 maggio, tutteout...

LOL 4 ha decretato il vincitore della stagione. Ed è tempo di stilare le pagelle di tutti i concorrenti del talent show di Prime video: 10 comici con in più uno a sorpresa, rimasto in gara fino alla seconda puntata. C’è da dire che questa quarta edizione ha fatto un passo avanti rispetto alla ... Continua a leggere>>

Edoardo Ferrario ride con Paolo Villaggio. “mi continua a stregare, tra cura del racconto, del dettaglio, delle scenografie, cose che dopo i suoi film non si sono più viste”, o con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

La famiglia borghese, gli studi in Giurisprudenza, poi i primi spettacoli fatti di nascosto. Oggi la popolarità grazie alla tv e a una persona molto speciale: «Senza mia moglie non sarei qua». Incontro con lo stand-up comedian del momento Continua a leggere>>

GialappaShow, le pagelle: Francesca Michielin mattatrice, Annalisa duetta con "Annalaisa" nel multiverso - Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Un’altra serata di comicità e intelligente i ...

Continua a leggere>>

edoardo ferrario al Brancaccio con Performante: "La romanità è il linguaggio che mi fa arrivare a tutti" - Dopo aver registrato il tutto esaurito a Padova, Firenze, Palermo e Napoli, da lunedì 22 aprile edoardo ferrario è arrivato nella sua città, Roma, con "Performante", il suo nuovo spettacolo di stand ...

Continua a leggere>>

GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti - Oggi, mercoledì 24 aprile 2024, in prima serata dalle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, va in onda una nuova puntata della terza edizione di "GialappaShow". Con le voci della Gialappa's Band ...

Continua a leggere>>