“Avengers | Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2

"Avengers : Infinity War" ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema - la cifra più alta di sempre : Avengers: Infinity War – l'ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi – ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema , la cifra più alta di sempre . Il precedente record di incassi nel primo weekend al

Le foto della prima mondiale di "Avengers : Infinity War" : Ieri a Los Angeles c'erano praticamente tutti gli attori che fanno i supereroi – Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, etc – e anche due italiani, i soliti