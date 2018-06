Anziana di 80 anni accoltellata in strada senza motivo | sette colpi tra testa | collo e

Giuseppina Projetto compie 116 anni : è la donna più Anziana d'Italia : La donna ha appena compiuto 116 anni ed è la più anziana d'Italia e d'Europa e la seconda più anziana al mondo. Infatti Giuseppina, circondata dall'affetto dei suoi cari e del sindaco Paolo Masetti, ...

Compie 116 anni - donna più Anziana Italia : Dallo scorso 15 dicembre è la Decanad'Europa e al mondo, secondo i dati del 'Gerontology searchgroup', le è avanti soltanto una donna giapponese, Chyho Miyako,che oggi ha 117 anni e 27 giorni. La ...

Compie 116 anni - donna più Anziana Italia : ANSA, - MONTELUPO FIORENTINO , FIRENZE, , 30 MAG - Giuseppina Projetto, la donna più anziana d'Italia e la seconda del mondo per quanto attualmente conosciuto, oggi Compie 116 anni. La donna, ...

Montelupo Fiorentino - nonna Pina compie 116 anni : è la donna più Anziana d’Europa : GiusepPina Projetto, nata il 30 maggio 1902, spegne ben 116 candeline. Originaria de La Maddalena (Sassari), da tempo vive in Toscana con la nuora e i nipoti. La nonnina è la donna più anziana d'Europa e la seconda del mondo per quanto attualmente conosciuto. Gli auguri del sindaco su Facebook.Continua a leggere

Torino - raggira un’Anziana per due anni : preso il “maestro” delle truffe : Torino, raggira un’anziana per due anni: preso il “maestro” delle truffe Torino, raggira un’anziana per due anni: preso il “maestro” delle truffe Continua a leggere L'articolo Torino, raggira un’anziana per due anni: preso il “maestro” delle truffe proviene da NewsGo.

«Sono incinta a 70 anni» : la donna potrebbe diventare la mamma più Anziana al mondo : In attesa che i medici confermino al mondo la gravidanza, spiega di non essersi sottoposta ad alcun trattamento di fertilità. Appello per un 21enne scomparso, lui risponde: 'Veramente sono ricercato' ...

Investe un'Anziana - la trascina via con l'auto e poi fugge : in manette infermiera di 43anni : una mamma di 43 anni l'infermiera che la scorsa notte non si è fermata dopo aver investito in via Garibaldi a Campobasso una donna di 88 anni. Solo dopo averla trascinata per circa ottanta metri dal ...

La 'lady' più Anziana sulla terra ha 129 anni ed è infelice e scontenta Video : Data di nascita 1 giugno 1889. Segni particolari: infelice e scontenta. Koku Istambulova, prossima a compiere 129 anni, è la donna più longeva della terra [Video]. Potrebbe essere considerata un'enciclopedia vivente: c'era quando Nicola II, ultimo zar della Grande Russia, ha dovuto abdicare, è sopravvissuta alla guerra civile, a due guerre mondiali, e a tanti di quegli accidenti di ogni genere che hanno stroncato in ogni parte del globo ...

La 'lady' più Anziana sulla terra ha 129 anni ed è infelice e scontenta : Data di nascita 1 giugno 1889. Segni particolari: infelice e scontenta. Koku Istambulova, prossima a compiere 129 anni, è la donna più longeva della terra. Potrebbe essere considerata un'enciclopedia vivente: c'era quando Nicola II, ultimo zar della Grande Russia, ha dovuto abdicare, è sopravvissuta alla guerra civile, a due guerre mondiali, e a tanti di quegli accidenti di ogni genere che hanno stroncato in ogni parte del globo innumerevoli ...

La donna più Anziana del mondo : 'Non sono mai stata felice in 129 anni' : È la donna più anziana del mondo. È nata il 1 giugno 1889. È passata attraverso il Novecento ed è ancora qui, sulle sue gambe, a raccontarlo... Continua a leggere su radio 105

L’Anziana che sostiene di avere 129 anni : “Vivere così a lungo è una punizione di Dio” : L'anziana donna russa afferma di essere nata nel lontano 1889 e di aver attraversato guerre civili, conflitti mondiali e deportazioni ma di voler tornare indietro per morire giovane. "Non ho avuto un solo giorno felice in tutta la mia vita, vivere a lungo è una punizione" ha affermato Koku Istambulova.Continua a leggere

Roma - rapinò Anziana in casa e le sfondò la testa con un piede di porco - romeno evita ergastolo : 20 anni : Era sbucato da sotto al letto col passamontagna e un piede di porco in mano, ha immobilizzato alle spalle la vittima e, a furia di colpi, le ha sfondato la testa. Liliana Tardiola, 81 anni, era morta ...

Morta Nabi Tajima - la donna più Anziana del mondo 117 anni - : Il Giappone è da sempre noto per la presenza degli ultracentenari, spesso oggetto di studio e ricerche da parte del mondo della scienza e della medicina, presentano circa 68 mila persone di 100 anni ...

Morta Nabi Tajima - la donna più Anziana del mondo aveva 117 anni : Nabi Tajima era nata il 4 agosto del 1900 ed era diventata la donna più vecchia del mondo dopo il decesso della giamaicana Violet Brown nel settembre 2017. L'uomo più anziano del mondo è al momento ...